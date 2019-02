"Flitsen door privébedrijven is debat waard" 13 februari 2019

00u00 0

Het voorstel van verkeersveiligheidsinstituut Vias om privébedrijven in te schakelen voor het uitvoeren van flitscontroles, is 'bespreekbaar' voor Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Het ideetje stond op de tienpuntenlijst van Vias, met aanbevelingen voor de verkeersveiligheid in aanloop naar de verkiezingen van mei. In andere landen is het flitsen al uitbesteed aan privébedrijven. Het zou de politie toelaten zich meer te concentreren op andere verkeersinbreuken, meent Vias. Weyts vindt het voorstel een debat waard. Volgens hem kan het echter niet binnen de huidige regelgeving. Voorwaarde is ook dat er voldoende controle is op de vaststellingen. Voor de invoering van de helmplicht voor fietsers tot 14 jaar, een ander Vias-idee, loopt Weyts minder warm.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN