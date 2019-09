Exclusief voor abonnees 'Flitscontrole' tegen spoorlopers 23 september 2019

00u00 0

De komende twee weken zal de politie 89 controles op spoorlopers uitvoeren, verspreid over het hele land. De beveiligingsagenten van Securail zullen zich samen met de spoorweg- en lokale politie concentreren op plaatsen waar mensen vaak de regels negeren. De agenten zullen ook in burger controleren, om de pakkans te vergroten. Spoorlopen is een overtreding van de eerste graad die minstens 80 euro kost, maar via een nieuwe wet ook kan leiden tot een administratieve boete van 300 euro én zelfs een gevangenisstraf. Bij recidive kan de politierechter tot 5 jaar cel opleggen. De Belgische treinen lopen gemiddeld zes uur per dag vertraging op door mensen die de sporen oversteken waar dit niet mag of een gesloten overweg negeren.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis