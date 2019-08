Exclusief voor abonnees 'Flipper' ronde verder: "Nu tegen beste speelster van 2019" 28 augustus 2019

Kirsten Flipkens (WTA 110) bereikte gisteren voor de zesde keer de tweede ronde op de US Open na een overwinning tegen de Chinese Xiju Wang (WTA 131). De 33-jarige Kempense moest even wennen aan de power van de linkshandige finaliste van het juniorentoernooi op de US Open vorig jaar: "In de eerste set stond ik tegenover een Chinese muur. Begin tweede set ben ik tactisch anders beginnen tennissen, met veel netaanvallen en dropshots. Goede zet. Ik heb op ervaring gewonnen." Flipkens krijgt morgen opnieuw een jong talent tegenover zich, maar Bianca Andreescu (WTA 15) is wel van een ander kaliber. De negentienjarige Canadese won dit jaar, ondanks een serieuze schouderblessure, de toernooien van Indian Wells en Toronto en wordt beschouwd als een outsider voor de titel hier in New York. "Voor mij is zij de beste speelster van 2019", wist Flipkens. "Als ze niet gekwetst was geraakt, had ze nu al in de top tien gestaan. Heel complete speelster, het wordt een zeer moeilijke match. Vandaag won ik op ervaring, maar tegen haar gaat dat geen meerwaarde zijn. Zij deed op korte tijd al veel ondervinding op." (FDW)

