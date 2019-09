Exclusief voor abonnees "Flagrant handspel" Diatta 19 september 2019

Jan Breydel daverde op zijn grondvesten. In minuut 87 schreeuwde heel Club om een strafschop, nadat Galatasaray-verdediger Marcão een voorzet van Krépin Diatta net binnen de zestien tegen de hand kreeg. Scheidsrechter Slavko Vinicic vroeg raad aan zijn VAR, maar de Italiaanse videoref Daniele Orsato wuifde de claim van Club genadeloos weg. "Het was nochtans zonder twijfel een penalty", foeterde Krépin Diatta in de mixed zone. "Voor mij was het echt flagrant handspel. Ik zie geen enkele reden waarom de scheidsrechter géén penalty zou fluiten voor deze fase." Ook Loïs Openda deelde het ongeloof van zijn ploegmaat. "Iedereen was ontgoocheld toen de beslissing viel dat het geen strafschop was. De uitleg van de ref? Volgens hem zei de VAR dat de verdediger op basis van de beelden zijn arm tegen zijn lichaam hield", aldus de spits, die ook nog het gebrek aan consequentie hekelde. "In vergelijkbare gevallen werd wel al een strafschop gegeven... (zucht) We moeten hopen van niet, maar dit kan een cruciaal moment in onze campagne blijken." (VDVJ)

