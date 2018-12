'Fitmom' vliegt uit boekentoptien... wegens té succesvol 08 december 2018

00u00 0

Goed een week is '#Fitbody' uit, het boek van Delphine 'Fitmom' Steelandt, en het staat al op twee in de boekentoptien. Toch staat dat niet op de affiches in Standaard Boekhandel, noch ligt het boek op de gegeerde centrale tafel. "Hoewel er al 7.000 boeken extra werden gedrukt, zitten de meeste winkels zo goed als door hun voorraad. Om die reden ben ik uit de boekentoptien gehaald. Anders zouden ze een lege plek op die centrale tafel hebben." Frustrerend, vindt Steelandt. "Ik sta na het boek van Michelle Obama. Dit ga ik misschien nooit meer meemaken." Pas vanaf 18 december pas zal het boek opnieuw in groten getale in de rekken liggen. (BCL)