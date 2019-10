Exclusief voor abonnees 'Firefly' aan hoogspanningslijn moet vogels redden 05 oktober 2019

00u00 0

Netbeheerder Elia heeft gisteren voor het eerst zogenaamde 'fireflies' aan een hoogspanningslijn gehangen. De hangers met reflecterende stroken moeten de lijnen zichtbaarder maken voor vogels. Jaarlijks sterven volgens Natuurpunt in ons land tussen de 170.000 en 500.000 vogels, vooral kieviten en spreeuwen, bij een botsing met een hoogspanningslijn. De eerste signalisatie kwam er over een lengte van 3 kilometer in het West-Vlaamse Noordschote (Lo-Reninge) : een 'zwarte lijn' die jaarlijks ruim 450 'slachtoffers' per kilometer eist. In totaal zullen er meer dan 500 exemplaren worden opgehangen. Volgens Natuurpunt vormt zo'n 200 kilometer van ons hoogspanningsnet van Elia een hoog risico op aanvliegingen. (SPK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis