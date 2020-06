Exclusief voor abonnees 'Final Fantasy VII' scoort opnieuw 06 juni 2020

In 1997 was het rollenspel 'Final Fantasy VII' een muilpeer van een game voor jonge PlayStation- en pc-spelers. Het verhaal van het verzet tegen de Shinra Corporation, de liefdesgeschiedenis tussen hoofdpersonages Cloud Strife en Aeris Gainsborough, de kwade magiër Sephiroth: voor gamende tieners uit die tijd was het een coming-of-age-verhaal dat hen twintig jaar later nog bijblijft. Gamebedrijf Square Enix bracht er onlangs een remake van op de markt voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. En die is beter dan wat gamers normaal gezien verwachten van een remake. Vanzelfsprekend zijn de graphics een pak beter dan 23 jaar geleden, maar het vechtsysteem is ook meer gericht op actie dan in het origineel - daarin moest je je aanval uit een menu kiezen, wat nogal saai is voor gamers van vandaag) en het verhaal wijkt flink af van de versie uit 1997. "We baseerden ons op het originele verhaal, maar gaan dieper in op de personages en thema's", zegt producer Yoshinori Kitase. "We gaan verder dan wat mensen zullen verwachten van een remake: het is een gloednieuwe, moderne game gebaseerd op een 23 jaar oud design." (RM)

