'Final Fantasy' blijft online groeien Gekeurd door Tweakers 24 november 2018

00u00 0

De videogamereeks 'Final Fantasy' heeft bij ons niet half de resonantie die ze in Azië heeft. Maar dat neemt niet weg dat de serie er na 21 jaar nog altijd staat. Dat laatste bleek vorige week nog eens in Las Vegas, waar uitgever Square Enix een groots fanfeest organiseerde voor de spelers en cosplay-fanatici van 'Final Fantasy XIV'. Een game waarmee de serie inhaakte op het toenmalige succes van multiplayergames op het internet, en die miljoenen avonturiers naar zijn online universum lokte: de teller staat vandaag, ondanks het feit dat de game al van 2010 dateert, op 14 miljoen. Het is een niche, maar dus wel een gróte niche. En Square Enix blijft ze bedienen: volgende zomer verschijnt 'Shadowbringers', de derde grote uitbreiding voor de onlinegame. Die zal onder meer de mogelijkheid bevatten om je tijdens je omzwervingen door de onlinewereld te laten begeleiden door een computergestuurd personage, dat je helpt in de gevechten. (RMe)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN