"Fijn, zo kun je plannen"

"Een boeiend jaar", wacht Laurens De Plus, die zijn seizoen opstart in de UAE Tour en daar zijn kans mag gaan voor het klassement. "Die ga ik met beide handen grijpen, want zoveel mogelijkheden zullen er dit seizoen niet zijn. Scoren in een rittenkoers is ook dit jaar het doel. Ik ben op een punt in mijn carrière beland waarop het duidelijk moet worden waar ik precies naartoe wil. De langetermijnvisie van de ploeg is dat ik het op termijn ook eens probeer als kopman in een grote ronde." Na de Tirreno en de Ronde van Baskenland krijgt De Plus ook een vrije rol in de Waalse klassiekers. Dan volgt de Tour. "Fijn dat er nu al duidelijkheid is. Zo kan je plannen en doelen stellen. Dat moet, want de Tour winnen tegen Ineos doe je niet 'zomaar'." Ook de Spelen heeft hij al op de agenda gezet. "Ik heb een goed oog in mijn selectie. Als ik de benen én het gewicht heb van dit jaar, zal ik klaar zijn." (JDK)

