"Fietsen door het water in Bokrijk" Zonnige groetjes uit... België | Joe-presentatrice Anke Buckinx (40) woont in Hasselt 13 juni 2020

00u00 0

"Sowieso gingen we met dochter Lou (5) en zoon Max (1) niet naar het buitenland. We kijken wél uit naar een weekje Oostende. Met QR-code het strand betreden? Het is eens iets anders. Verder gaat de dochter wat dagkampjes doen en gaat de zoon naar de crèche: dan heb ík pas verlof." (lacht)

