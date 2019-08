Exclusief voor abonnees "Fier op mijn jongens" KVO-coach Ingebrigtsen 12 augustus 2019

00u00 0

Bij KV Oostende doet men er na twee jaar ellende álles aan om de goeie sfeer te bewaren. En dus overheerste zaterdag - ondanks de late nederlaag tegen Club - al bij al tevredenheid. "Ik ben trots op mijn jongens, die 95 minuten gevochten hebben", aldus Kåre Ingebrigtsen. "Ze hebben zich de longen uit het lijf gelopen en hadden veelal controle over de situatie. Dit tegen een goeie ploeg, mét veel kwaliteit op de bank. Ik was blij dat ze ontgoocheld waren in de kleedkamer, dat is een goed teken en opnieuw een stap vooruit." KVO kijkt aan tegen een 6 op 9, terwijl het al Anderlecht en Club Brugge ontmoet heeft. "Je voelt aan de fans dat ze ons werk kunnen waarderen. We hebben er een match van gemaakt." De kustploeg trekt volgende week naar AA Gent, waar het alweer aan de bak moet tegen een G5-club. Bij Oostende was Michiel Jonckheere de uitblinker. Na een hardnekkige achillespeesblessure was hij voor het eerst sinds december 2017 basisspeler in de reguliere competitie. "Ik ben héél tevreden voor mezelf, alleen jammer van het resultaat. Dit Club was écht te pakken", aldus de enige overgebleven Oostendenaar van de promotieploeg in 2013. (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis