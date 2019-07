Exclusief voor abonnees 'Fever' aan de Main Stage 01 juli 2019

Balthazar bewees gisteren dat ze er - na een korte pauze - weer helemaal staan. Met een strakke set en in losse hemdjes palmde de band rond Maarten Devoldere (l.) en Jinte Deprez (r.) de Main Stage helemaal in. Bovendien werd hun album 'Fever' backstage beloond met een gouden plaat. Dit mocht u niet missen. Toch gemist? Dan moet u wachten tot 2020. Werchter was in 2019 hun enige Belgische concert.

