"Ferrari is een beetje zoals Real"

De Rode Duivels beginnen er een gewoonte van te maken, langskomen in de Formule 1. In Monaco botsten we nog op Vincent Kompany, deze keer Thibaut Courtois. Eindelijk. "Ja, ik wilde al lang komen. Maar het lukte nooit, te druk met het voetbal. Dit is mijn eerste keer hier." De nummer één van de Rode Duivels is immers fan van het spelletje. "Ik heb thuis zo een simulator voor de F1-game, heerlijk." En de garage van McLaren, waar Courtois tekst en uitleg kreeg van zijn vriend Carlos Sainz (hij kent ook Lewis Hamilton via gemeenschappelijke vrienden), was een wondere wereld die voor hem open ging: "Man, komt daar wat bij kijken, zeg."

