Exclusief voor abonnees 'Fear of missing out' heeft ook 65-plussers te pakken 20 februari 2020

00u00 0

De tijd dat 65-plussers een gsm hadden waarmee ze alleen maar belden, is definitief voorbij. Vorig jaar had 73% van hen een smartphone, terwijl dat in 2018 nog maar 52% was. "Er bestaat ook bij hen een duidelijk verband tussen het hebben van een smartphone en het gebruik van sociale media. Facebook groeide in deze leeftijdscategorie van 52 naar 67%, WhatsApp van 36 naar 50%, Messenger van 37 naar 51%", zegt professor Lieven De Marez. "Die sociale media-appas, dat is sociaal kapitaal: ouderen die vroeger wat geïsoleerd geraakt waren omdat ze minder mobiel waren, hebben nu veel meer contacten. Meer zelfs: ze zijn stilaan bang om iets te missen. Maar die FOMO (fear of missing out, red.) is bij hen een positief verhaal. Ze hebben het gevoel dat ze dankzij die apps niets meer moéten missen. Ze zitten op WhatsApp in familiegroepjes en kunnen zo alles volgen van de kleinkinderen. Vandaar: pak die smartphone niet af, ze voelen zich daar prima bij. Bij jongeren wijst FOMO vaak eerder op problematisch socialemediagebruik. Ze kunnen bijvoorbeeld geen vijf minuten meer studeren zonder naar hun telefoon te kijken." (MAC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis