"Favoriet? Ik denk het niet" Ten Hag 07 augustus 2018

"Wij de favoriet?" Ajax-trainer Erik ten Hag lachte toen hij geconfronteerd werd met de woorden van Michel Preud'homme. "Het is de bekende tactiek van België richting Nederland. Standard is een gerenommeerde topclub, hoor. Het is fiftyfifty. De vorm van de twee wedstrijden zal doorslaggevend worden. Ik heb wel vertrouwen - de spelers zijn ambitieus - , maar die favorietenrol... Ik denk het niet. We moeten bescheiden zijn tegenover het Belgische voetbal. Wil Preud'homme ons uit de comfortzone halen? Ach, we zullen het spel spelen dat bij Ajax past. Ik verwacht een fysiek sterk Standard dat met heel veel motivatie en tempo zal spelen." (FDZ)