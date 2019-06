Exclusief voor abonnees 'Fasttrack' voor Nederlandstalige kandidaat- agenten 24 juni 2019

De Brusselse politie wil het tekort aan Nederlandstalige agenten wegwerken. Daarom wordt voor Nederlandstalige kandidaten een zogenaamde 'fasttrack' in het leven geroepen: een versnelde selectieprocedure waardoor ze sneller aan de slag kunnen. De Gewestelijke en Intercommunale Politieschool van Brussel hield zaterdag een infodag. Die lokte zo'n 800 geïnteresseerden. "Een succes", zegt Sarah Frederickx van de federale politie. "Ze kregen er infosessies over het rekruteringsproces en konden in gesprek gaan met agenten van lokale politiezones en de federale politie." (IBO)