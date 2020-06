Exclusief voor abonnees "Fantastisch, want met kleine optredens red ik het niet" Zanger Steve Tielens (49) 25 juni 2020

Steve Tielens gaf eerder al aan dat een zomer zonder optredens gelijkstaat aan het mislopen van 30.000 tot 35.000 euro. "En nu ziet het er nog slechter uit, want ik krijg zelfs al annulaties binnen tot in november en december. We kunnen enkel nog rekenen op hele kleine initiatieven. Ze hebben mij gevraagd om in het Pop-Up Theater van Studio 100 op te treden. Een heel tof initiatief, maar onze zomer kunnen we er niet mee redden. Dat ereen fonds als dit komt, vind ik fantastisch. Wellicht ga ik er dus wel op intekenen." (JOBG)

