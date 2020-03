Exclusief voor abonnees "Fanny werd meteen uit zwembad gezet" Victor Campenaerts 25 maart 2020

00u00 0

Voor Victor Campenaerts (28) kwam het uitstel van de Olympische Spelen niet als een verrassing. "Het is een juiste beslissing. De enige mogelijke die de organisatoren konden nemen, gezien de wereldwijde impact van het coronavirus. Dit is een probleem dat de sport overstijgt. Voor de atleten, die al zo veel tijd en energie in hun planning en voorbereiding staken, is het goed dat de knoop nú al wordt doorgehakt. Voor mij, als wielrenner, zijn er in een seizoen wel meer kansen om te schitteren - ook al verloopt dat seizoen nu wel héél bizar. Erger vind ik het voor mijn vriendin (zwemster Fanny Lecluyse, red.). Toen het nieuws van het uitstel viel, liet het Olympisch Zwemcentrum Wezenberg in Antwerpen prompt weten dat ze er niet langer terecht kon om te trainen. Ze was al geplaatst voor Tokio 2020. Vraag is nu of dat ook voor 2021 geldt? Of zal ze zich opnieuw moeten kwalificeren? Ze zou in principe ook afscheid nemen na de Spelen, want zwemmen is niet bepaald de meest lucratieve aller sporten. Voor haar is dit dus niet zo'n goed nieuws." Campenaerts zelf was nog in de running voor het tweede ticket voor de olympische tijdrit, naast Remco Evenepoel. "Ook hier vraag ik me af: wordt alles nu herzien? Ik hoop alleszins op duidelijke en eerlijke selectiecriteria." (JDK/MCA)

