'Fan flights' uitverkocht in amper één uur 04 juli 2018

Wie de Rode Duivels vrijdag in het Russische Kazan wil aanmoedigen, is eraan voor de moeite. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft weliswaar twee extra 'fan flights' ingelegd, goed voor 405 zitjes, maar die waren in amper één uur uitverkocht. "We zijn zelf onder de indruk dat het zo'n vaart liep", zegt woordvoerster Kim Daenen. Kostprijs van de heen- en terugvlucht plus vervoer per bus van en naar het stadion: 699 euro. Het ticket voor de match is dus niét inbegrepen. In de groepsfase van het WK vlogen al 4.500 Belgische fans mee naar de Russische speelsteden. Voor de achtste finale tegen Japan raakte de 'fan flight' niet helemaal uitverkocht.