Exclusief voor abonnees 'Familie' neemt afscheid van Jelle, Inez en Bart 26 juni 2019

00u00 0

Een emotioneel moment gisteren in 'Familie': de kijker moest tegelijk afscheid nemen van drie personages. Jelle (Felix Jamaels, foto) vertrok samen met zijn liefje Inez (Charlotte Suijs) en vader Bart Van den Bossche (Chris Van Tongelen) naar Dubai. Bart werkt en woont daar al een tijdje, maar keerde vorige week terug om zijn zoon hier op te halen. Jelle was na een experiment met drugs immers in het ziekenhuis beland. De jonge acteur, die pas in januari 2018 in 'Familie' als vervanger van Jens Gruyaert opdook, verdwijnt zo op eigen vraag al na anderhalf jaar uit de VTM-soap. Felix is 17 en wil in het najaar naar de universiteit om burgerlijk ingenieur te studeren. Hij had de makers laten weten dat hij het niet zag zitten om die zware studie te combineren met een rol in een dagelijkse soap. Of er op termijn een vervanger komt voor zijn rol als Jelle, is nog niet duidelijk. Felix vertrekt binnenkort ook in het écht voor een tijdje naar het buitenland. Voor hij met zijn studies start, gaat hij in Peru twee maanden vrijwilligerswerk doen. (HL)

