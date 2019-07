Exclusief voor abonnees "Familie heb ik eigenlijk niet" Roxane Gabriella Mets (21) 08 juli 2019

Op de linkerarm van Roxane Gabriella Mets prijkt een grote tattoo met 'mama' op. "Ik heb eerst gecheckt of ik wel mocht deelnemen met zo'n tattoo", lacht ze. "Maar het is er niet zomaar één, de betekenis erachter was de drijfveer om mij in te schrijven", vertelt de kandidate uit Ruisbroek. Haar mama stierf aan een hersenbloeding toen Roxane amper 6 maanden oud was. "Mijn papa heeft mij van verdriet achtergelaten. Pas vorig jaar heb ik hem na een lange zoektocht gevonden. Maar het geluk was van korte duur, want hij stierf niet lang na onze ontmoeting aan kanker." Bij haar grootouders kan Roxane ook niet meer terecht, want alle vier zijn ze al overleden. "Familie heb ik eigenlijk niet. Hopelijk maak ik veel vriendinnen in deze wedstrijd."

