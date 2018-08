'Familie' Brave Emma is ook wulpse Bab 08 augustus 2018

In 'Familie' speelt ze de doodbrave Emma Verdonck (links), maar in het echte leven durft actrice Bab Buelens al eens pronken met haar knappe uiterlijk. Dat doet ze ook in een nieuwe reclamecampagne voor lingerie van H&M. "Überbabe Bab is killing it in our H&M x Love Stories bra", schreef de bekende modeketen bij de rechtse foto. Die lanceert morgen een collectie met het Amsterdamse lingeriemerk Love Stories. Daarvoor werden niet alleen 'gewone' modellen ingeschakeld, maar ook influencers, onder wie dus Buelens. Of ze in het nieuwe seizoen van 'Familie' nog te zien is, valt af te wachten. Emma dook immers in de seizoensfinale een vijver in en kwam niet meer boven. (TK)

