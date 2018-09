'Familie'-actrice Jasmijn Van Hoof is opnieuw verliefd 06 september 2018

In 'Familie' heeft haar personage Stefanie geen geluk in de liefde, maar in het echte leven gaat het Jasmijn Van Hoof (27) wel voor de wind. De actrice is sinds kort opnieuw verliefd en maakte dat bekend met een romantische foto op Instagram. Ze postte een hartje bij dit kiekje van haar en haar nieuwe vriend Pieter-Jan op het strand van Blankenberge. In een korte reactie laat Jasmijn weten dat het allemaal nog "heel pril" is en dat de twee in alle rust hun tijd willen nemen om een mooie relatie uit te bouwen. "We kennen elkaar al zes jaar, maar de vonk sloeg pas een paar maanden geleden over. We zijn in elk geval héél gelukkig", klinkt het. Voordien vormde Jasmijn vijf jaar lang een koppel met Wout, met wie ze ook maandenlang op wereldreis ging, maar eind mei raakte bekend dat ze een punt hadden gezet achter hun relatie. "We verschillen te veel van karakter", zei de actrice toen. "Wout is een wervelwind en altijd op zoek naar avontuur. Ik ben rustig en gestructureerd. We zijn als vrienden uit elkaar gegaan en dat voelde voor ons allebei als de enige juiste beslissing." (CD)

