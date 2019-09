Exclusief voor abonnees 'Fake news' over brexit zorgt voor recordaantal migranten 12 september 2019

De Britse kustwacht heeft gisteren 86 migranten onderschept die met zes bootjes probeerden Groot-Brittannië te bereiken. Er waren ook vrouwen en kinderen bij. De mensen kwamen uit Iran, Ethiopië, Irak, Afghanistan, Pakistan, Turkije, de Filipijnen en Vietnam. Het is het hoogste aantal onderschepte migranten op het Kanaal in één dag ooit. Mensensmokkelaars zetten hen onder druk om nog voor de brexit de oversteek te wagen. Migranten in de buurt van Calais krijgen van smokkelaars het 'fake news' te horen dat het Kanaal na de brexit, op 31 oktober, zal worden afgesloten en dat ze gedeporteerd zullen worden. De kustwacht heeft dit jaar al 1.100 mensen opgepakt die vanuit Frankrijk met een bootje het Kanaal probeerden over te steken. Dat zijn er dubbel zoveel als in heel vorig jaar.

