'Facebook voor natuurliefhebbers' populairder dan ooit 19 juli 2018

De website waarnemingen. be, waar liefhebbers foto's en filmpjes delen van fauna en flora, heeft de kaap van dertig miljoen waarnemingen gerond. Bij Natuurpunt, dat de website tien jaar geleden oprichtte, trekken ze enkele belangrijke lessen uit het veelvoud aan waarnemingen. Dat zegt Wouter Vanreusel, Celhoofd Natuurstudie van Natuurpunt. "Door de verbetering van de waterkwaliteit zijn er dit jaar bijvoorbeeld al op 400 plaatsen in Vlaanderen bosbeekjuffers gesignaleerd: een verdubbeling ten opzichte van zes jaar geleden." Andere dieren plukken de vruchten van de warmere temperaturen door de klimaatverandering. De zeldzame Grote weerschijnvlinder breekt uit de oude bossen waartoe hij jarenlang beperkt was en wordt dit jaar overal in Vlaanderen gezien, net als de keizersmantel en de kleine ijsvogelvlinder. Al zijn er ook slachtoffers. "Akkervogels als de kievit en veldleeuwerik duiken steeds minder op in de statistieken. De intensieve landbouw zorgt voor minder insecten en schuilplaatsen voor de jongen." Tot slot komen ook soorten die met uitsterven bedreigd zijn aan de oppervlakte via waarnemingen.be. "Uit de registraties van sprinkhanen en krekels leerden we dat meer dan één derde van de soorten in Vlaanderen bedreigd of uitgestorven zijn." (DM/YDS)

