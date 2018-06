Facebook-likes verraden op wie je stemt UNIEF VOORSPELT KIESGEDRAG VIA DUIMPJES OP FACEBOOK Dieter Lizen

14 juni 2018

00u00 1 De Krant Kunnen Facebooklikes je kiesgedrag voorspellen? Já, zo blijkt uit een onderzoek van de UAntwerpen. Hun tool heeft het in 75% van de gevallen juist en hoe meer mensen meedoen, hoe beter de voorspelling zal worden. "We willen mensen doen nadenken over hun Facebook-gebruik", zeggen de onderzoekers.

Sociale media verraden heel veel over ons. Bij de helft van de Facebookgebruikers zelfs welk bolletje ze inkleuren in het stemhokje. Dat toont een nieuwe onlinetest van de Universiteit Antwerpen aan. Hoe doen ze dit? "We hebben in samenwerking met de Faculteit Economie een online tool ontwikkeld", zegt Peter Van Aelst, professor Politieke Wetenschappen. "Daarmee kunnen we op basis van de pagina's die je liket op Facebook voorspellen of je een man of vrouw bent, in welke leeftijdscategorie je zit, of je je links of rechts op het politieke spectrum bevindt en voor welke partij je het meeste sympathie hebt. De tool toont ook welke Facebookpagina's die jij zelf geliket hebt, het meeste bijdragen tot deze voorspelling. Wie bijvoorbeeld 'Natuurpunt', 'Yoga' en 'Verpleegkunde' heeft geliket, zal eerder links ingeschat worden."

Schandaal

De modellen waar de universiteit nu voorspellingen mee doet, zijn gebaseerd op de data van 700 vrijwillige deelnemers aan een Facebookstudie. De voorlopige modellen konden in 70% van de gevallen juist voorspellen of je een man of vrouw bent. In 75% van de gevallen zat de links-rechtsvoorspelling juist. In de helft van de gevallen wist het model te voorspellen welke politieke partij je voorkeur wegdraagt. "Nu willen we de resultaten nog veel nauwkeuriger gaan voorspellen. Hoe meer mensen deelnemen, hoe preciezer de resultaten zullen worden." Gisteren was de tool al een uurtje offline doordat te veel mensen tegelijk de test wilden meedoen.

De tool is niet in strijd met de privacywetgeving. "Iedere deelnemer vragen we uitdrukkelijk of ze willen deelnemen en welke gegevens we mogen bijhouden voor het onderzoek. We gaan die info ook niet delen met derden of verkopen. Vroeger geraakte je via zes individuele Facebookprofielen aan de gegevens van 60.000 mensen. Sinds het schandaal met Cambridge Analytica kan dat echt niet meer en terecht", zegt Van Aelst. "Bedoeling van het onderzoek is net dat mensen gaan nadenken over wat ze allemaal liken en delen op Facebook. Met individuele gegevens van één gebruiker zijn bedrijven niet zo heel veel, het wordt pas een probleem als de data van honderdduizenden gebruikers in de verkeerde handen vallen. Na alle schandalen werd Facebook verplicht om veel transparanter te zijn in wat er met je gegevens gebeurt. De kans dat bijvoorbeeld politieke partijen in ons land nog echt de resultaten van een verkiezing kunnen gaan beïnvloeden via Facebook, schat ik heel laag in."

