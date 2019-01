"Facebook heeft duizenden van zelfmoord gered" 30 januari 2019

De kritiek van een Britse vader wiens 14-jarige dochter in 2017 zelfmoord pleegde na het bekijken van beelden over depressie, suïcide en zelfverminking op Instagram, is bij eigenaar Facebook in het verkeerde keelgat geschoten. Sir Nick Clegg, voormalig Brits vicepremier en sinds kort communicatiechef bij het sociaal netwerk, beweert dat Facebook gebruikers die met zelfmoordgedachten kampen net te hulp schiet. "Het afgelopen jaar werden 3.500 mensen die suïcidaal gedrag vertoonden gered, doordat eerstelijnshulpverleners op hun onrustwekkende berichten gewezen werden en ze konden ingrijpen."