'Fabeltjeskrant' komt terug als film 02 juni 2018

'De Fabeltjeskrant' komt terug als film. Vanaf 19 december loopt 'De Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbosspelen' in de Nederlandse bioscopen. "De film wordt een feest voor drie generaties", stelt producent Robin de Levita, "één van herkenning voor alle ouders en grootouders en voor de kleintjes wordt het een vrolijke en spannende kennismaking." Er is vier jaar gewerkt aan de digitalisering van de poppen uit de oude tv-reeks. De film viert de vijftigste verjaardag van de serie, waarvan 1.600 afleveringen werden gemaakt tussen 1968 en 1992. 'De Fabeltjeskrant' werd in 2005 uitgeroepen tot het beste Nederlandse kinderprogramma aller tijden.