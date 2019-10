Exclusief voor abonnees "F*ck you" kost Vormer 3 CL-duels, blauw-zwart in beroep 19 oktober 2019

Een vloek met zware gevolgen. De UEFA schorst Ruud Vormer maar liefst drie Champions League-matchen voor zijn twee gele kaarten tegen Real én z'n bijhorende "f*ck you" aan het adres van de ref. De aanvoerder van Club mist daardoor niet alleen het thuisduel tegen PSG, maar ook de verplaatsingen naar Parijs en Istanbul - pas op de slotspeeldag, thuis tegen Real, is Vormer weer speelgerechtigd. Allemaal het gevolg van het rapport dat de Bulgaarse scheidsrechter Georgi Kabakov besloot op te stellen - duidelijk niet gediend met het beledigende taalgebruik van Vormer. Club, dat lange tijd hoopte dat het zijn middenvelder maar één speeldag ging kwijt zijn, liet al weten in beroep te gaan tegen de sanctie. "Omdat die veel te zwaar is", aldus Philippe Clement. "Ik heb al andere dingen horen roepen op een voetbalveld. Ruud heeft iets kleins gezegd, maar niets ergs. Bovendien kan je ook discussiëren over zijn twee gele kaarten. Daarom is drie matchen te zwaar."

