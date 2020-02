Exclusief voor abonnees 'F.C. De Kampioenen: Viva Boma' lokte al 500.000 bezoekers 04 februari 2020

00u00 0

De vierde Kampioenenfilm heeft afgelopen weekend de kaap van een half miljoen bioscoopbezoekers gerond. Daarmee is hij met grote voorsprong de populairste Belgische film van het afgelopen jaar. Hij doet het zelfs beter dan alle andere Vlaamse films uit 2019 samen. 'F.C. De Kampioenen: Viva Boma' kwam eind vorig jaar al uit, maar wordt op dit moment nog in 30 Vlaamse bioscopen vertoond. De teller staat nu op exact 511.000 bezoekers. "Als dat succes zo blijft duren, zou het weleens kunnen dat 'Viva Boma' ook in 2020 hoog in de lijst van best scorende films zal eindigen", zegt regisseur Jan Verheyen. Naast de klassieke Kampioenenbezoekers, ouders met kinderen en grootouders met kleinkinderen, komen ook heel veel tieners kijken.

