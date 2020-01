Exclusief voor abonnees "Ezekiel moest rood krijgen" HET OORDEEL VAN HUISREF POTS 27 januari 2020

Imoh Ezekiel kreeg gisteren geel voor een actie die veel had van natrappen. Hij haalde Balanta onderuit. "De ingreep deed me denken aan de frustratie-tackle van Carcela tegen AA Gent", zegt onze huisref Tim Pots. "Toen waren evenwel niet alle criteria voor rood voldaan - het was een lage trap met de wreef en in de richting van de bal. Deze actie van Ezekiel was toch een gradatie erger. Hij ging met gestrekt been, de studs vooruit en hiel van de grond, vol door op het dijbeen van de tegenstander. En de bal was daar niet. Hier zijn wél genoeg voorwaarden voldaan om rood te trekken. De VAR had dus moeten tussenkomen." (VDVJ)