'Explosieve chemicaliën' in gestolen oplegger blijken gewone olie 24 januari 2018

Internationale media meldden gisterenmorgen dat Interpol een waarschuwing had uitgestuurd naar de Europese politiediensten na de diefstal van een oplegger. De diefstal gebeurde aan de oprit van de E40 in het West-Vlaamse Loppem en de oplegger zou gevuld geweest zijn met 33.500 liter chemicaliën die gebruikt konden worden voor de aanmaak van explosieven. Nick Verleye, zaakvoerder van het transportbedrijf Devooght-Verleye, viel compleet uit de lucht. "Die oplegger was helemaal niet gevuld met chemicaliën, maar met simpele olie die gebruikt wordt voor de productie van zeep, tandpasta en scheerschuim. Uit de officiële papieren die ik de politie overhandigde, blijkt dat het om oliezuur gaat."

