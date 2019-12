Exclusief voor abonnees 'Expeditie Robinson' wordt opnieuw strijd tussen Lage Landen 17 december 2019

Dat 'Expeditie Robinson' in het voorjaar terugkeert op VIER, weten we al even. Dat die editie van 2020 een strijd zal worden tussen België en Nederland, is daarentegen helemaal nieuw. Acht onbekende Vlamingen en even veel Nederlanders nemen het binnenkort tegen elkaar op in een exotisch onderonsje van de Lage Landen. De inzet is opnieuw 25.000 euro.

