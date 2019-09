Exclusief voor abonnees "Eventjes in onze kamer gebarricadeerd" Evy De Block (41) en Sarah Geerts (49) uit Zwijndrecht 25 september 2019

00u00 0

Voor het eerst in zes jaar gingen Evy en Sarah nog eens samen op vakantie. "Het zou de huwelijksreis worden die we nog niet gehad hadden", getuigt Evy. Bestemming: Belek in Turkije. Maar een droomvakantie beleeft het echtpaar er allerminst. "De hoteluitbater zegt dat hij al twee maanden geen betalingen van Thomas Cook heeft ontvangen en eiste van ons 1.000 euro. Anders mochten we niet op onze kamer." Na een lange discussie kon een Turks sprekende Belg het personeel toch overtuigen iedereen weer binnen te laten. Daarop besliste het koppel zich een tijdlang te barricaderen op de hotelkamer... om er vervolgens weer uitgezet te worden. Gisteravond kreeg het Limak Atlantis-hotel een mail van het Garantiefonds en dat zorgde voor een doorbraak. "We mogen dan toch blijven tot vrijdag." (SRB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis