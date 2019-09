Exclusief voor abonnees "Even goed doen als vorig jaar" Campenaerts 24 september 2019

Victor Campenaerts pakte vorig jaar brons op het WK tijdrijden in Innsbruck en brak vervolgens het werelduurrecord in Mexico. Maar dan ging het een beetje bergaf. Hij gaf op in het BK in Gent eind juni en reed daarna geen koers meer.

Toch wil Campenaerts morgen in Harrogate even goed doen als vorig jaar. "Ik zal teleurgesteld zijn als ik het niet haal", zegt hij.

Hij noemt Remco Evenepoel, die Campenaerts dit jaar opvolgde als Europees kampioen tijdrijden, de absolute topfavoriet. "Remco is een landgenoot, maar uiteraard is hij een concurrent." Primoz Roglic en Rohan Dennis zijn de andere renners die hem van een podiumplaats kunnen houden.

Dat hij een optimale voorbereiding achter de rug heeft, zegt Campenaerts. "Ik heb thuis in Overijse een gelijkaardig parcours uitgetekend. En ik heb met de mensen gewerkt die me voor het uurrecord hebben begeleid. Dat gaf me rust."

Overigens zal morgen niet bondscoach Rik Verbrugghe, maar Kevin De Weert plaatsnemen in de volgwagen. De Weert is de performance manager van Lotto, die Campenaerts ook in Mexico heeft begeleid. (JDK/MCA/MG)