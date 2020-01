Exclusief voor abonnees "Even goed als Cruijff" Peter Ressel van 1975 tot 1978 samen bij Anderlecht, 2 interlands samen bij Oranje 27 januari 2020

00u00 0

"Rob was één van mijn beste vrienden bij Anderlecht. Die band zijn we altijd blijven onderhouden. Veertien dagen geleden heb ik hem nog aan de lijn gehad. Samen met zijn vrouw Corrie kwam hij bij feesten hier over de vloer. Ik wist dus wel dat het minder ging, maar dit komt toch hard aan."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis