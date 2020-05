Exclusief voor abonnees 'Even achter postzegels' was nog nooit zo ingewikkeld 06 mei 2020

Even om wat postzegels? Dat is in coronatijden een stuk minder simpel dan het klinkt. In het postkantoor van Merchtem hebben ze niets aan het toeval overgelaten en is er een parcours uitgetekend dat het midden houdt tussen een verkeerspark en een 'crime scene': groene pijlen, witte pijlen, doorlopende witte strepen, stippellijnen, witte kruisen, A4'tjes met een nummer op... Alleen de rode bollen die je vragen anderhalve meter afstand te houden, zijn duidelijk. Laten we vooral ons gezond verstand gebruiken, ja toch? (MAC)

