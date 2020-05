Exclusief voor abonnees "Euthanasie is enige optie" Minister Ducarme 18 mei 2020

Ook federaal minister Denis Ducarme (MR), bevoegd voor het FAVV, mengt zich in de zaak-Lee. In een brief aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), die het euthanaseren van het katje onnodig en onwettelijk noemt, stelt Ducarme dat er geen alternatief is. Het katje terugsturen, zoals Weyts opperde, is volgens Ducarme geen optie omdat Ali niet kan aantonen waar en in welke omstandigheden het dier zou terechtkomen. Het dier hier in afzondering plaatsen, de tweede optie van Weyts, zal ook niet lukken omdat er in ons land geen erkend centrum is.