Exclusief voor abonnees "Europa is eindelijk wakker geworden" 3 VRAGEN AAN PROFESSOR EMERITUS WIM MOESEN BEGROTINGSAUTORITEIT 09 juni 2020

Volgens de prognoses loopt ons begrotingstekort in één jaar op naar 46 miljard euro, een extra schuld van 4.000 euro voor elke Belg. Een drama?

Wim Moesen: "Het is een enorme dreun die we incasseren. Dit zijn cijfers die we nooit gekend hebben. Vergelijk het maar met een aardbeving. Onze huizen zijn niet in elkaar gestort, maar het effect voor de economie die meer dan twee maanden zo goed als stilstond, is ongeveer hetzelfde."

