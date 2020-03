Exclusief voor abonnees "Europa doet maar alsof het klimaat wil redden" 05 maart 2020

00u00 0

Greta Thunberg (17) heeft in Brussel het wekelijkse college van de Eurocommissarissen bijgewoond op uitnodiging van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen (foto). Daar werd de nieuwe Europese klimaatwet voorgesteld. Die moet de ambitie om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken juridisch verankeren. Thunberg liet weten teleurgesteld te zijn in de 'Green Deal'. De jonge Zweedse klimaatactiviste had het over "een capitulatie" voor de uitdaging die de opwarming van de aarde vormt. Volgens Thunberg doet Europa maar "alsof" het de klimaatcrisis dringend wil aanpakken. "Wanneer je huis in brand staat, wacht je ook niet nog een paar jaar voor je begint te blussen", zei ze later in de milieucommissie van het Europees Parlement. Thunberg blijft tot morgen in Brussel, waar ze samen met onder meer Youth for Climate opnieuw een schoolstaking voor het klimaat houdt.

Aanbieding loopt nog 00 dagen 18 uren 16 minuten 34 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode