"Eupen? Het is iets te duidelijk" Piet Den Boer 12 maart 2018

"'t Is gebeurd, hé." Piet den Boer klonk bijzonder ontgoocheld na de degradatie van KV Mechelen. "Dit is een optelsom van het hele seizoen. Ik moet zeggen dat ik het gedeeltelijk verwacht had. Waasland-Beveren heeft zijn sportieve plicht vervuld - nochtans speelde KV Mechelen goed. Maar je wist dat er iets ging gebeuren in Eupen. Tijdens de rust zei iemand: 'het staat ginder nog 0-0.' Waarop ik antwoordde dat het daar een uur later minstens 3-0 zou staan. Ik vind het heel frappant. Het is iets te duidelijk. Je kan je vragen stellen als een ploeg die anders amper scoort er nu vier binnentrapt in zeventien minuten. Een vreemde situatie. De degradatie van KV Mechelen is een drama voor de club, de supporters en het Belgisch voetbal." (FDZ)

