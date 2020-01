Exclusief voor abonnees "Ergste branden die ik ooit al heb gezien" 11 januari 2020

00u00 0

Jo De Smet (48) uit Berlare helpt op dit moment mee de zware bosbranden te blussen in Australië. Jo woont in Anglesea, in de staat Victoria, maar trok al twee keer richting Sydney om er als vrijwilliger mee de vlammenzee te bestrijden. "Elk jaar zijn er bosbranden, maar de branden die hier nu woeden, zijn de zwaarste ooit", vertelt Jo vanuit Australië.

