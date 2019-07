Exclusief voor abonnees "Ereplaatsen worden snel vergeten" Stuyven mee in vlucht 25 juli 2019

De laatste ritzegekans in deze Tour was het gisteren ook voor Jasper Stuyven. Mee met de ruime kopgroep van 33, maar in de finale kon hij geen rol van betekenis spelen. "Ik had er niet echt de benen voor, had moeite met de tempoversnellingen en zag enorm af van de warmte. In het spervuur van aanvalspogingen in de aanloop naar de laatste klim, ontbrak het me simpelweg aan kracht. Op Lotto-Soudal en Wanty-Gobert na had elk team dat vooraan vertegenwoordigd was een pion mee. Die twee ploegen zouden het gat niet dichtrijden. Toen besefte ik dat het over was." Zonde, dat zo'n sterke Tour voor Stuyven onbeloond. blijft. Op de afspraak in elke etappe die hij had aangestipt, acht keer top tien. "Mooi misschien. Maar zelf vind ik al die ereplaatsen niet zo belangrijk meer. Over een maand praat geen mens daar nog over", relativeert hij. Stuyven rijdt na de Tour nog de Prudential RideLondon (4/8) en last dan een rustpauze in. Hij hervat in de Ronde van Duitsland (29/8-1/9). (JDK)

