"'Erbij zijn' is niet genoeg voor ons" 19 maart 2019

Sportief adviseur Sven Jaecques vertegenwoordigde gisteren de Great Old op de kalendervoorstelling. Door de nul op zes van de voorbije weken begint Antwerp als laatste aan de play-offs, maar de kloof met het nummer drie Standard bedraagt amper twee punten. Antwerp speelt de openingswedstrijd van de play-offs op vrijdag 29 maart op bezoek bij Standard. "Wij kunnen bevrijd aan de play-offs beginnen", zei Jacques. "Maar we zijn wel ambitieus. 'Erbij zijn' is voor Antwerp niet genoeg. Wij gaan vol voor een Europees ticket." Play-off 1 anno 2019 dat is de G5 plus Antwerp, dat zien ze in de toekomst graag veranderen op de Bosuil. "Antwerp heeft alles om er op termijn de G6 van te maken en misschien wel de vierde of vijfde ploeg in België te worden. Maar we zijn het nog niet. Antwerp is ambitieus, maar houdt de voetjes op de grond." (KDZ)

