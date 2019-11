Exclusief voor abonnees "Er zijn goede tekorten, net zoals er ook goede cholesterol is" Jean-Luc Crucke (MR) verdedigt Waalse begroting 09 november 2019

00u00 0

Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) verdedigt de begroting van de Waalse regering, hoewel de cijfers in 2020 435 miljoen in het rood gaan. Volgens Crucke zijn er wel degelijk "goede" tekorten, zei hij op BelRTL. "Het is een beetje zoals cholesterol, er is goede en slechte. Het gaat erom wat beïnvloed wordt."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu