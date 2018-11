"Er zat veel meer in" CLINT VAN EXE - SPORTIVA LANGEMARK 20 november 2018

Volleybal vrouwen tweede provinciale a

Sportiva Langemark leed een toch wel verrassende 0-3-thuisnederlaag tegen DVH Wielsbeke. "Op setbal in de eerste set wordt een aanval van ons onterecht buiten gegeven", zucht trainer Clint Van Exe. "De wedstrijd kon dus volledig anders gelopen zijn, maar eigenlijk moeten we de oorzaken van deze nederlaag toch vooral bij onszelf zoeken. We konden in elk van de drie sets een vijftal punten uitlopen, maar verzuimden telkens om die voorsprong vast te houden. Achteraf gezien ben ik dus best wel ontgoocheld, vooral omdat er veel meer in zat."

