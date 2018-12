"Er zal loonmarge zijn" 12 december 2018

Binnenkort gaan de sociale partners aan tafel om de loonmarge voor de komende twee jaar te bepalen. Als er marge is. Recent waarschuwde de socialistische vakbond ABVV ervoor dat de marge 0% zou zijn door de hoge loonindexering. "Er zal marge zijn", repliceert Pieter Timmermans (VBO). "Hoeveel? Het is nog te vroeg om daarover iets te zeggen." Timmermans hoopt alvast dat er een loonakkoord uit de bus komt. "Maar ik waarschuw nu al dat wij geen afbraak zullen toestaan van wat we vier jaar lang hebben afgebouwd. We eisen dus dat de aangepaste wet van 1996 (vroegere wet op concurrentiekracht, red.) wordt gerespecteerd. Tussen 2010 en 2015 zijn in de industrie 90.000 jobs verloren gegaan door gebrek aan competitiviteit. En jobs zijn de beste garantie op koopkracht."

