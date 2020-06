Exclusief voor abonnees "Er werd me verweten dat ik pijlen niet volgde" Helft blinden durft niet meer buitenkomen 17 juni 2020

00u00 0

De helft van de mensen met een visuele beperking geeft aan niet meer op straat te durven komen uit angst verbaal aangevallen te worden omdat ze de 'social distancing'-regels niet altijd volgen. Jozef Van Houdt, al zijn hele leven blind, werd sinds de lockdown al verschillende keren geconfronteerd met verbaal en zelfs fysiek geweld. "Ik had hulp nodig in de winkel, maar blijkbaar stond ik te dichtbij. Er werd me kordaat gezegd dat ik achteruit moest gaan. Even later werd ik bruut tegen de schouder geduwd. Een andere keer werd me verweten dat ik niet op de stip stond of dat ik de pijlen op de grond niet volgde. Probeer dat maar eens als je blind bent. Officiële instanties zeiden vlakaf dat wij niet buiten mochten komen en dat ik mijn bankkaart moest afgeven zodat iemand anders boodschappen zou kunnen doen", zegt Jozef. Toch blijft hij wél buitenkomen. "Hoe hoog het me ook zit, ik heb evenveel recht om buiten te komen."

