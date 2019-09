Exclusief voor abonnees "Er was geen akkoord met Anderlecht" CLUB 04 september 2019

00u00 0

Club Brugge reageert sereen. Het benadrukt dat Anderlecht op geen enkel niveau een akkoord had over Diagne. Niet met de speler, niet met zijn entourage en niet met Galatasaray. Club verwijst daarbij naar de communicatie van Galatasaray SK, dat als beursgenoteerd bedrijf verplicht zou zijn om, zodra de onderhandelingen met een club concreet zijn, dat ook publiek te maken. De Turkse topclub deed dat zondagavond, toen het zo goed als rond was met Club. Over Anderlecht werd niet gesproken. Verder onthoudt Club zich van commentaar. Blauw-zwart wil de transfer van Diagne samen met de afgelopen mercato achter zich laten en zich weer focussen op het sportieve. (NP)

