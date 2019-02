"Er stonden veel leiders op het veld" 23 februari 2019

Op het middenveld was Vadis Odjidja andermaal heel belangrijk voor AA Gent. Jess Thorup had vooraf gevraagd dat er leiders zouden opstaan, Odjidja ging met de aanvoerdersband om de arm op die vraag in. "Het was superbelangrijk dat we deze match wonnen", zegt Odjidja. "We wisten dat we na de laatste weken een reactie moesten tonen aan de fans, het bestuur en de trainer. Dat hebben we gedaan. We speelden een goeie wedstrijd. Ik denk dat we met veel leiders op het veld stonden, iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. We hebben het collectief opgelost, er is niemand uit de toon gevallen. Als je onze matchen in Genk en Brugge en thuis tegen Anderlecht en Standard ziet, mag dit AA Gent niet ontbreken in play-off 1. Maar we moeten ook kijken naar wat we deden op Waasland-Beveren en thuis tegen Moeskroen. Zo hebben we er nog wel gehad, we zijn een beetje te wisselvallig. Dat moet er de volgende weken uit. We hebben in de kleedkamer al aangehaald dat deze overwinning niets voorstelt als we deze prestatie volgende week in Waregem niet herhalen." (RN)

